Он отправится в московскую детскую онкобольницу.

Ученики владимирского «Кванториума» разработали механизированный кукольный театр «Репка». Он отправится в московскую детскую онкобольницу.Над проектом работали юные кванторианцы под руководством Юрия Зайцева. Чертежи передадут на одно из предприятий, откуда аппарат попадет в медучреждение. Об этом рассказала президент организации инвалидов «Творческое партнерство» Ирина Гордеева. Сама сказка представляет собой сцену, где будет разыгрываться действие и панель с кнопками, на которых изображены персонажи. Команда ребят из пяти человек в дальнейшем планирует доработать игру.Анастасия, ученица детского технопарка "Кванториум 33": “Заказ поступил в "Кванториум 33" от президента РОИ "Творческое партнёрство" о создании в онкологический центр игры, направленной на успокоение детей в ожидании диагноза».Андрей, ученик детского технопарка "Кванториум 33": “Данный проект основан на микроконтроллере ардуино - в нём используются шесть сервоприводов, которые приводятся в действие нажатием кнопок. В будущем мы планируем установить динамики, так как заказчик предложил установить в нашу сказку озвучку персонажей”.