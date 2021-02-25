Владимирский автобусный маршрут №14 с 1 марта 2021 года будет обслуживать “Владимирпассажиртранс”. Об этом сообщает мэрия областного центра. Автобусы 14-го маршрута начинают движение в 5:40

Владимирский автобусный маршрут №14 с 1 марта 2021 года будет обслуживать “Владимирпассажиртранс”. Об этом сообщает мэрия областного центра. Автобусы 14-го маршрута начинают движение в 5:40 утра, а заканчивают в 22:55 и двигаются по следующему маршруту: В прямом направлении: ул. Мостостроевская – рынок «Флора» – ул. Фатьянова – рынок «Слобода» – парк «Дружба» – ул. Верхняя Дуброва – пр-кт Ленина