По утвержденному расписанию автобусы маршрута № 14 начинают движение в 5.40 а заканчивают в 22.55.

По решению комиссии по организации перевозки пассажиров транспортом общего пользования на территории города Владимира, с 1 марта 2021 года регулярные перевозки пассажиров по городскому маршруту № 14 «ул. Мостостроевская - гипермаркет «Глобус» будет обслуживать АО «Владимирпассажиртранс»автобусы маршрута № 14 начинают движение в 5 часов 40 минут, а заканчивают в 22 часа 55 минут и двигаются по следующему маршруту:В прямом направлении:ул. Мостостроевская - рынок «Флора» - ул. Фатьянова - рынок «Слобода» - парк «Дружба» - ул. Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина — ул. Пугачёва - Рябинка — ул. Чайковского - Черёмушки — ул. Красноармейская - Педагогический институт - Марьинка — ул. Белоконской - река Содышка - НИКТИД - Веризино - Завод «Магнетон» - Торговый комплекс «Тандем» - Комбинат «Тепличный» - ул. Куйбышева - Поворот на ул. Куйбышева - Магазин «Ополье» - Универсам — ул. Безыменского — ул. Радищева - Парк «Добросельский» - универмаг «Восток» - ул. Комиссарова - Поворот на ул. Растопчина - Дворец бракосочетания - ТЦ "Меридиан" - гипермаркет «Глобус».В обратном направлении:гипермаркет «Глобус» - Поворот на ул. Растопчина — ул. Комиссарова - универмаг «Восток» - Парк «Добросельский» - ул. Радищева — ул. Безыменского - Универсам - Магазин «Ополье» - Поворот на ул. Куйбышева — ул. Куйбышева - Комбинат «Тепличный» - Торговый комплекс «Тандем» - Веризино - НИКТИД - река Содышка — ул. Белоконской - Марьинка - Педагогический институт — ул. Красноармейская - Черёмушки — ул. Чайковского — пл. Победы — ул. Пугачёва - пр-кт Ленина — ул. Верхняя Дуброва - парк «Дружба» - рынок «Слобода» - ул. Фатьянова - рынок «Флора» - ул. Мостостроевская.В «часы пик» интервал движения составит 11-16 минут.