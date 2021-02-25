Расчистка будет продолжаться круглосуточно и без выходных.
Владимирские коммунальщики продолжают убирать снег с городских улиц. Ночью на дороги областного центра вышли 42 единицы техники ЦУГДа.
Проведена патрульная снегоочистка, распределена песко-соляная смесь.
Как сообщает пресс-служба мэрии, утром 25 февраля на расчистку Владимира мобилизованы 58 единиц техники и 67 рабочих ручной снегоуборки.
Уборка снега будет продолжаться круглосуточно и без выходных.
Дворники расчищают остановки общественного транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы и подходы к социальным объектам.
Жаловаться на сугробы и снежные завалы можно по номерам телефонов: 47-90-94, 8-960-721-49-49.