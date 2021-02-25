Расчистка будет продолжаться круглосуточно и без выходных.

Владимирские коммунальщики продолжают убирать снег с городских улиц. Ночью на дороги областного центра вышли 42 единицы техники ЦУГДа.Проведена патрульная снегоочистка, распределена песко-соляная смесь.Как сообщает пресс-служба мэрии, утром 25 февраля на расчистку Владимира мобилизованы 58 единиц техники и 67 рабочих ручной снегоуборки.Уборка снега будет продолжаться круглосуточно и без выходных.Дворники расчищают остановки общественного транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы и подходы к социальным объектам.Жаловаться на сугробы и снежные завалы можно по номерам телефонов: 47-90-94, 8-960-721-49-49.