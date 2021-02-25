Мэрия опубликовала список должников по налогам на доходы физических лиц.

Владимирская мэрия опубликовала список должников по налогу на доходы физических лиц на 1 января 2021 года. В перечне 13 компаний. Общая сумма задолженности указанных организаций составляет почти 14,8 млн рублей.№ п/пНаименованиеналогоплательщикаСумма задолженноститыс. руб.ЗОА по свиноводству «Владимирское»3 113ООО «Владимирский моторо-тракторный завод»2 457ООО по «Климатвентмаш»2 254ООО «Поликлиника - Автоприбор»1 110ООО «Владагрохолдинг - Горки»1 050ООО «КЛМ Групп» г. Владимир793ООО Частная охранная организация «Витязь-охрана»716ООО «Битуби Продакт»582ООО «Агропромышленная компания «Сибирь»56710ООО «Голден Ринг»56111ПАО «Научно - исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения»55612ООО Частное охранное предприятие «Скорпион»52913ООО «Инновационный центр «Протон»506