Мэрия опубликовала список должников по налогам на доходы физических лиц.
Владимирская мэрия опубликовала список должников по налогу на доходы физических лиц на 1 января 2021 года. В перечне 13 компаний. Общая сумма задолженности указанных организаций составляет почти 14,8 млн рублей.
№ п/п
Наименование
налогоплательщика
Сумма задолженности
тыс. руб.
1
ЗОА по свиноводству «Владимирское»
3 113
2
ООО «Владимирский моторо-тракторный завод»
2 457
3
ООО по «Климатвентмаш»
2 254
4
ООО «Поликлиника - Автоприбор»
1 110
5
ООО «Владагрохолдинг - Горки»
1 050
6
ООО «КЛМ Групп» г. Владимир
793
7
ООО Частная охранная организация «Витязь-охрана»
716
8
ООО «Битуби Продакт»
582
9
ООО «Агропромышленная компания «Сибирь»
567
10
ООО «Голден Ринг»
561
11
ПАО «Научно - исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения»
556
12
ООО Частное охранное предприятие «Скорпион»
529
13
ООО «Инновационный центр «Протон»
506