Луначарского,23 - адрес новой ветклиники Добрый доктор во Владимире.
Специалисты клиники могут делать операции любой сложности домашним
питомцам.
Луначарского,23 - адрес новой ветклиники "Добрый доктор" во Владимире. Специалисты клиники могут делать операции любой сложности домашним питомцам.
Ветеринарная клиника "Добрый доктор" ежедневно готова прийти на помощь животным. Недавно у клиники появилось еще одно помещение во Владимире - на Луначарского, 23. В новом центре самое современное оборудование для проведения диагностики и сложнейших операций.
Евгений Чухлов, главный врач ветклиники "Добрый доктор":
- Здесь 2 стационара. Это карантинный и послеоперационный. Здесь у нас будет лаборатория в ближайшем будущем. Здесь ультразвуковой аппарат экспертного класса , здесь рентгеновский аппарат, экспертный . Он более мощный. Соответственно здесь эндоскопия.
Просторный холл и зал приема, операционная. Хирургия, травматология, неврология, онкология, стоматология, узи - 300 квадратных метров оборудованы так , чтобы домашним питомцам и их владельцам было здесь удобно.
Ксения Седова, ветврач, анестезиолог, реаниматолог:
- Операции на самом деле мы производим любой сложности, то есть начиная с обычных абдоминальных операций , заканчивая операциями на позвоночнике, / головном мозге. То есть такого уровня сложности.
Здесь каждый доктор добрый , говорит владелец Арчи. Его питомца здесь буквально поставили на ноги. Из-за паралича Арчи перестал ходить.
Валентин Горчаков , посетитель ветклиники "Добрый доктор":
- Врачи в этой клинике очень добрые, заботливые и уважительные.
Владимир, Луначарского, 23, тел. 77-94-48
И животные это чувствуют. В руках айболитов - не лают, не кусаются .
Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.