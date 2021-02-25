Луначарского,23 - адрес новой ветклиники Добрый доктор во Владимире. Специалисты клиники могут делать операции любой сложности домашним питомцам.

Луначарского,23 - адрес новой ветклиники "Добрый доктор" во Владимире. Специалисты клиники могут делать операции любой сложности домашним питомцам.Ветеринарная клиника "Добрый доктор" ежедневно готова прийти на помощь животным. Недавно у клиники появилось еще одно помещение во Владимире - на Луначарского, 23. В новом центре самое современное оборудование для проведения диагностики и сложнейших операций.Евгений Чухлов, главный врач ветклиники "Добрый доктор":- Здесь 2 стационара. Это карантинный и послеоперационный. Здесь у нас будет лаборатория в ближайшем будущем. Здесь ультразвуковой аппарат экспертного класса , здесь рентгеновский аппарат, экспертный . Он более мощный. Соответственно здесь эндоскопия.Просторный холл и зал приема, операционная. Хирургия, травматология, неврология, онкология, стоматология, узи - 300 квадратных метров оборудованы так , чтобы домашним питомцам и их владельцам было здесь удобно.Ксения Седова, ветврач, анестезиолог, реаниматолог:- Операции на самом деле мы производим любой сложности, то есть начиная с обычных абдоминальных операций , заканчивая операциями на позвоночнике, / головном мозге. То есть такого уровня сложности.Здесь каждый доктор добрый , говорит владелец Арчи. Его питомца здесь буквально поставили на ноги. Из-за паралича Арчи перестал ходить.Валентин Горчаков , посетитель ветклиники "Добрый доктор":- Врачи в этой клинике очень добрые, заботливые и уважительные.Владимир, Луначарского, 23, тел. 77-94-48И животные это чувствуют. В руках айболитов - не лают, не кусаются .Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.