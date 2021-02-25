Дорога к знаниям может обернуться трагедией. 49-ая школа – новая, а проблемы как и везде: машины буксуют, постоянные пробки – и так каждый день. А ведь учатся здесь больше тысячи ребят, и

Дорога к знаниям может обернуться трагедией. 49-ая школа – новая, а проблемы как и везде: машины буксуют, постоянные пробки – и так каждый день. А ведь учатся здесь больше тысячи ребят, и родители за них бояться. Всё дело в неочищенных от снега подъездных путях. Вместо тротуара детям приходиться идти по дороге. Аварии здесь стали уже