С 25 марта квитанции за холодное водоснабжение и водоотведение владимирцы будут получать через “Единый расчетный кассовый центр”, а не напрямую от “Владимирводоканала”.

С 25 марта квитанции за холодное водоснабжение и водоотведение владимирцы будут получать через “Единый расчетный кассовый центр”, а не напрямую от “Владимирводоканала”. Муниципальное предприятие и частная компания заключили агентский договор. После 1 апреля вопросы по изменению количества зарегистрированных жителей, смене собственника, а также передачи показаний приборов учета, жителей просят обращаться в ООО “ЕРКЦ”. При этом