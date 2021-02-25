На уроке зоологии молодая учительница просит:
- Дети, назовите животных и характерные для них звуки.
Кто собачку назвал - гав-гав, кто кошку - мяу-мяу, кто ворону - кар-кар.
А Вовочка говорит:
- Лев.
- И какие он издает звуки?
- Мне здесь неудобно говорить, давайте выйдем в коридор...
В коридоре Вовочка опять замялся:
- Понимаете, Марья Ивановна, мне здесь неудобно - давайте спустимся в вестибюль...
Учительнице стало интересно, и она пошла.
- Понимаете, и здесь я не смогу сказать - давайте лучше скажу в подъезде своего дома...
Заходят в подъезд соседнего дома. Вовочка звонит в квартиру. Открывается дверь, выходит здоровенный бородатый парень.
Вовочка:
- Лёва - я тебе опять женщину привёл...
- О-о-оо!
еще анекдот!