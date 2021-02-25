Заметенные дороги и пробки. Ночью во Владимире прошла метель, её последствия весь день убирали сотрудники коммунальных служб. Но водители всё равно жаловались: с утра машины стояли в пробках

Заметенные дороги и пробки. Ночью во Владимире прошла метель, её последствия весь день убирали сотрудники коммунальных служб. Но водители всё равно жаловались: с утра машины стояли в пробках из-за снега на дорогах – причём, это касалось как спальных районов, так и центра города. Не успели убрать дороги и на въезде во Владимир. ЖИВОЙ ЗВУК: Водитель