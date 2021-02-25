На одного меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к концу ноября. Общее количество заражённых теперь 27 038. В лидерах антирейтинга по-прежнему Владимир (+ 37

На одного меньше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к концу ноября. Общее количество заражённых теперь 27 038. В лидерах антирейтинга по-прежнему Владимир (+ 37 заболевших за сутки). Второе место у Мурома (16 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Гусь-Хрустальный (15 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 6 010