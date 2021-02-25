Второй этап вакцинации прошли уже 15 468 человек.

Владимирская область занимает 32 место по стране по суточному приросту заболевших коронавирусом. Об этом замгубернатора региона Сергей Шевченко сообщил на очередном брифинге по текущей эпидситуации.Представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова добавила, что за прошедшую неделю зафиксирован резкий рост числа заболевших среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет - в 7,5 раз. В 7,3 — у молодёжи от 18 до 20 лет. В среднем темпы прироста инфицированных по региону составляют 0,5%. При этом доля смертности от коронавируса равна 3,14%.Власти напомнили, что в области продолжается массовая вакцинация населения от ковида. На сегодняшний день первый этап вакцинации прошли 32 693 жителя, второй этап — 15 468 человек. Среди привитых есть даже 100-летний житель региона.Добавим, что по плану к 1 июня привить от коронавируса необходимо 60% владимирцев.