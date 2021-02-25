В регионе стартовал корпоративный проект компании Аскона Лайф групп Идея Фест, призванный искать молодые таланты и прорывные бизнес-идеи.

В регионе стартовал корпоративный проект компании "Аскона Лайф групп" "Идея Фест", призванный искать молодые таланты и прорывные бизнес-идеи.- Это наклеечки для нашей продукции, в том числе для компании Икея мы производим продукцию , здесь паспорта, вкладыши...Мария Зазуляк - одна из пяти победительниц первого сезона проекта Idea Fest. Её бизнес- идея - заводская типография. Проект окупился за три месяца. Теперь Аскона полностью обеспечивает себя полиграфией. Ранее Мария работала менеджером в Доброграде. И узнав о конкурсе стартапов , решила подать заявку.Мария Зазуляк победитель Idea Fest, руководитель типографии PickWick Group:- По образованию я графический дизайнер, занималась дизайном , всю жизнь об этом думала, чтобы открыть своё дело- либо это студия дизайнерская, либо какя-то мини-типография. Здесь всё так сложилось воедино. Один большой проект.Бизнес идеи в проекте- самые разные. Среди победителей- , например, линия по производству одежды из вторсырья и онлайн-магазин деликатесов. В этом году принять участие в "фестивале идей" могут все желающие- не только сотрудники Асконы. Для этого нужно отправить на сайт проекта бизнес план и видеопрезентацию.Роман Ершов, президент "Askona Life Group":- Я бы посоветовал тем, кто планирует в нём принять участие, поторопиться. Потому что прием заявок закроется первого марта. необходимо подготовить обращение и очень простую форму бизнес-плана для своей бизнес-идеи. И мы в настоящее время получили уже больше двухсот заявок , но понимаем, что какое-то время потребуется людям, чтобы оформить свои бизнес-идеи.География обширная- на текущий момент заявки пришли из двадцати городов страны. Главная цель проекта- поиск молодых лидеров, способных возглавить новые направления работы Асконы.Алексей Говырин, заместитель гендиректора ООО "Аскона-Век", депутат Законодательного собрания:- Человек становится полноценным руководителем, Он отвечает за реализацию той идеи, которую он предложил. И на самом деле это бесценный опыт, когда в молодом достаточно возрасте многие из участников просто кардинально меняют свою жизнь.Очный этап конкурса пройдёт с двадцать второго по двадцать пятое апреля. Менеджеры компании помогут участникам подготовить полноценные презентации своих проектов. И самые интересные из них начнут воплощаться уже в этом году.Никита Тарбеев, Андрей Синягин,Александр Сыпченко Вести Владимир.