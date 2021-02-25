Она пропала без вести 28 августа 2020 года.

Поисково-спасательныый отряд «Лиза Алерт» сообщает, что в городе Вязники с 28 августа безуспешно ищут Анастасию Андреевну Толкачёву. Девушке 24 года. С 28 августа 2020 года её местонахождение неизвестно.Приметы: рост 172 сантиметра, нормального телосложения, волосы светлые, до плеч, глаза карие, носит солнцезащитные очки.Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Анастасии, то можете об этом волонтёрам из ПСО «Лиза Алерт», либо позвонить по бесплатному номеру 112.