Полицейские напоминают гражданам о распространенных видах дистанционных мошенничеств.

Сотрудники УМВД России по городу Владимиру проводят масштабную акцию «Не дай себя обмануть!», направленную на борьбу с дистанционными мошенничествами.В ежедневном режиме сотрудники различных подразделений полиции проводят встречи с трудовыми коллективами предприятий города, работниками детских садов, образовательных учреждений, посещают граждан, напоминая об активизации мошенников и необходимости быть бдительными.Аналогичные мероприятия проходят в городе Коврове.В беседах с гражданами полицейские подробно рассказывают о мошеннических схемах и способах защиты от них.Правоохранители разъясняют алгоритм действий в случаях, когда незнакомцы сообщают о, якобы, подозрительных операциях по счету, необходимости оформления кредитов и перевода денег на сторонние счета и т.д.Особый акцент полицейские делают на ситуациях, когда гражданам предлагают принять участие в сомнительных инвестиционных проектах или по телефону от имени, якобы, сотрудников правоохранительных органов сообщают о возбуждении в отношении гражданина уголовного дела.Помимо доведения устной информации о дистанционных мошенничествах, каждому собеседнику стражи порядка вручают памятки с полезной информацией.