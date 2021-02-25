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<a href="https://33live.ru/novosti/25-02-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-zaregistrirovano-eshhyo-7-letalnyx-isxodov-ot-koronavirusa.html" target="_blank">Во Владимирской области зарегистрировано ещё 7 летальных исходов от коронавируса</a> - На один больше, чем накануне. Общая смертность от новой заразы теперь 851 человек. Выздоровевших за минувшие сутки опять меньше, чем заболевших. 126 против 130. Всего победивших коронавирус в