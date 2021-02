Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) представляет обновленную магистерскую программу «Корпоративные финансы», разработанную при активном участии банка ВТБ.

Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) представляет обновленную магистерскую программу «Корпоративные финансы», разработанную при активном участии банка ВТБ.Master in Corporate Finance (MCF) – это программа для будущих лидеров в области корпоративных финансов и инвестиционного менеджмента. Уникальное сочетание классического университетского подхода и лучших практик из бизнеса позволит студентам ВШМ СПбГУ получить образование высокого международного уровня и стать профессионалами, востребованными в любой компании во всех точках мира.«Банк ВТБ, участвуя в этом проекте, делится своей глубокой экспертизой по различным направлениям – от инвестиционного менеджмента до инфраструктурного финансирования – и на выходе имеет возможность привлечь в команду банка лучших выпускников», – отметил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей - старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь, возглавляющий Совет образовательной программы MCF.Программа MCF позволяет студентам выстроить персональную траекторию обучения и выбрать один из двух образовательных треков: «Финансовый директор» или «Инвестиционный директор». Пройдя обучение, выпускники получают навыки и практические знания, сопоставимые по уровню и содержанию с учебными планами Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) и Chartered Financial Analyst (CFA) соответственно. Программа будет интересна как абитуриентам с финансово-экономическим, так и с естественно-научным и инженерным профилем.Онлайн-презентация программы MCF состоится 25 февраля в 16:00. Видеотрансляция и сессия вопросов-ответов позволят абитуриентам, их родителям и компаниям-партнерам получить всю необходимую информацию. Пройти онлайн-регистрацию, задать вопросы и ознакомиться с итоговыми материалами все желающие могут на официальном ВШМ СПбГУ.