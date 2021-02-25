Страховка позволяет покрыть расходы на лечение и реабилитацию в случае выявления онкологического заболевания на сумму до 5,3 млн рублей, а также получать телемедицинские консультации по профилактике онкологии в течение всего срока действия полиса.

ВТБ совместно с СК СОГАЗ начал продажу полисов страхования по программе «Живи уверенно». Страховка позволяет покрыть расходы на лечение и реабилитацию в случае выявления онкологического заболевания на сумму до 5,3 млн рублей, а также получать телемедицинские консультации по профилактике онкологии в течение всего срока действия полиса.С помощью программы «Живи уверенно» застрахованное лицо может получить своевременный и оперативный доступ к передовым методам лечения онкологии и покрыть финансовые расходы на такое лечение. Страховка распространяется на целый ряд злокачественных новообразований, в том числе головного мозга, за исключением меланомы и ряда других видов онкозаболеваний.В страховую программу входит организация и оплата медицинских услуг, включая профессиональные услуги врачей, лабораторные и инструментальные исследования, лечебные и диагностические процедуры, а также реанимационные мероприятия и лекарственные средства. Кроме того, застрахованному оплачивается реабилитация и санаторно-курортное лечение по назначению врача. Также пользователям доступны телемедицинские консультации по вопросам онкологии на весь срок действия полиса. Лимит по стоимости услуг, которые могут быть оказаны в рамках страховки, составляет 5,3 млн рублей.«Для нас важно не только финансовое благополучие клиентов, но и их здоровье. Именно поэтому мы предлагаем им программу, позволяющую при возникновении серьезных проблем со здоровьем иметь финансовую возможность для их лечения. Онкологические заболевания — одни из самых распространенных в мире, и, как утверждает статистика, за последние 100 лет они поднялись с девятого на второе место по уровню смертности. Качественная и своевременная медицинская помощь во многих случаях становится решающей, а наличие полиса позволяет не беспокоиться о наличии средств на лечение, если в нем возникнет необходимость», - комментирует Дмитрий Пугашкин, начальник управления «Страхование» ВТБ.С начала 2019 года клиенты ВТБ заключили 330 тыс. договоров страхования по программе онкопомощи в «ВТБ Страхование». Средняя стоимость лечения при наступлении страховых случаев составила 1,5 млн рублей. Застрахованным полис позволял проходить лечение и реабилитацию в ведущих клиниках страны.Страховой полис можно приобрести в офисах ВТБ и воспользоваться им самостоятельно либо подарить близким людям – тогда полис нужно активировать на застрахованное лицо в течение двух недель после покупки. Стоимость полиса составляет 5 900 рублей. Он действителен один год и предусматривает временную франшизу, а онлайн-консультации доступны с первого дня действия полиса. С подробными условиями оформления и действия полиса можно ознакомиться , а также в отделениях ВТБ.