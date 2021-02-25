Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти мужчину 65 с диагнозом COVID-19, у которого течение болезни было осложнено онкологическим заболеванием.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 10 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 23 пациента.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти мужчину 65 с диагнозом COVID-19, у которого течение болезни было осложнено онкологическим заболеванием.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл восьми костромичам. По одному пациенту с ковидом прибавилось в Костромском и Красносельском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18285 человек. Врачам удалось поставить на ноги 15746 пациентов. В стационарах лежит 420 жителей, из них 243 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1951 заболевший.