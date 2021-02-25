Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 27 038 жителей региона.

По информации Роспотребнадзора на 25 февраля, во Владимирской области подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено 37 заболевших Covid-19. Ещё 16 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, 15 - в Гусь-Хрустальном, по 9 - в Александровском и Кольчугинском районах. По 8 инфицированных выявлено в Ковровском и Петушинском, 5 - в Меленковском, 4 - в Киржачском, по 3 - в Собинском, Судогодском, Вязниковском, Суздальском и Селивановском районах. Ещё 2 случая ковида диагностировано в Юрьев-Польском районе, по одному заболевшему прибавилось в Камешковском районе и ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 27 038 жителей региона.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.