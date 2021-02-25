Суд применил к подсудимому, признавшему свою вину, особый порядок рассмотрения дела.

Киржачский районный суд за выброшенный на помойку труп убитого человека оштрафовал местного жителя на 20 тысяч рублей.По данным правосудия, в ночь на 3 июня 2019 года, находясь у себя дома, он стал свидетелем убийства человека. Хозяин квартиры решил помочь душегубу скрыть следы преступления и вынес бездыханное тело на улицу. Убитого они бросили возле мусорных баков. Вернувшись домой, товарищи заметили, что не выбросили обувь жертвы. Ничего страшного. Владелец жилища и на этот раз помог приятелю. Он вышел на улицу и выкинул улики на помойку.В результате за создание препятствий в расследовании уголовного дела он получил штраф – 20 тысяч рублей. Суд применил к подсудимому, признавшему свою вину, особый порядок рассмотрения дела.