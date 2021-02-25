“Единая Россия” вступилась за реку Нерль. Состояние воды в ней ухудшается. Об этом свидетельствуют местные жители, и пробы Роспотребнадзора на протяжении последних двух лет. Они крайне

“Единая Россия” вступилась за реку Нерль. Состояние воды в ней ухудшается. Об этом свидетельствуют местные жители, и пробы Роспотребнадзора на протяжении последних двух лет. Они крайне неудовлетворительны. Согласно микробиологическому исследованию, группа бактерий кишечной палочки в воде Нерли превышена в десять раз. Купание в реке может привести к возникновению инфекционных заболеваний. Жители прибрежных сел отмечают, популяция