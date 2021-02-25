По возникающим вопросам после 1 апреля можно обратиться в офис «ЕРКЦ» по адресу: Владимир, улица Разина, 21.

«Владимирводоканал» проинформировал жителей многоквартирных домов в областном центре о том, что с 25 марта 2021 года расчеты за услуги водоснабжения и водоотведения будут проводиться ООО «Единый расчетный кассовый центр» на основании заключенного агентского договора.По возникающим вопросам после 1 апреля можно обратиться в офис «ЕРКЦ» по адресу: Владимир, улица Разина, 21. До этой даты по всем вопросам ответят в абонентском отделе «Владимирводоканала» по адресу: Владимир,ул.Горького,95.