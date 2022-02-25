Соответствующие изменения глава региона Александр Авдеев предложил депутатам Законодательного...

Соответствующие изменения глава региона Александр Авдеев предложил депутатам Законодательного Собрания внести в Закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».Дополнительные средства врио Губернатора предлагает направить в том числе на:− приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, − 56,3 млн рублей;− финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием или подозрением на заболевание COVID-19, – 56,9 млн рублей;− привлечение кадров в систему здравоохранения – 64 млн рублей (на социальную поддержку при ипотечном жилищном кредитовании в виде субсидии на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту для 30 медицинских работников − 15 млн рублей;- на единовременные компенсационные выплаты врачам первичного звена и врачам скорой медицинской помощи (размер выплаты 2 млн рублей), а также фельдшерам и медицинским сёстрам-анестезистам выездных бригад скорой медицинской помощи (размер выплаты 1 млн рублей) − 49 млн рублей, что позволит привлечь в отрасль 12 врачей и 25 специалистов из числа среднего медицинского персонала;− обеспечение бесплатными путёвками медработников государственных учреждений здравоохранения, перенесших коронавирус, – 26,6 млн рублей, что позволит оздоровить 1000 человек;− строительство и ремонт объектов здравоохранения, имеющих проектно-сметную документацию и положительную государственную экспертизу, − 332 млн рублей (из них на реконструкцию здания материального склада под здание лабораторного корпуса с переходом в хирургический корпус в областном клиническом онкологическом диспансере – 160,8 млн рублей;- на капитальные ремонты взрослой поликлиники ЦГБ г.Коврова – 76,5 млн рублей, здания Владимирского базового медицинского колледжа – 61,9 млн рублей, стационара и пищеблока Детской городской больницы г.Гусь-Хрустального – 23,4 млн рублей, здания Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики – 9,4 млн рублей);− разработку проектно-сметной документации и проведение ремонтов в 29 областных учреждениях здравоохранения – 261 млн рублей (ремонтные работы входных групп и фасадов, зданий стационаров, приёмных отделений, кровли и пищеблока; разработка ПСД на капремонт Стародворской участковой больницы и на реконструкцию здания для нужд Областного перинатального центра);− приобретение 317 единиц оборудования для 15 государственных учреждений здравоохранения и реанимобиля для неонатальной помощи для Областной детской клинической больницы – 386 млн рублей (аппараты ИВЛ для детей, инкубаторы для новорождённых, стерилизаторы, наркозные аппараты, хроматограф, аппараты рентгеновские цифровые, рабочее место врача-офтальмолога, комплектация гистологической лаборатории с оборудованием, автоматические анализаторы газов крови, кислородные баллоны, переносные генераторы).Объём расходов областного бюджета на 2022 год предлагается увеличить на сумму более 8,65 млрд рублей. Увеличение расходов производится, в том числе, за счёт сложившегося профицита регионального бюджета по результатам 2021 года, связанного со значительнымперевыполнением прогноза по налогу на прибыль организаций в четвёртом квартале, сообщили в пресс-службе обладминистрации.Фото: https://avo.ru/web/guest/novosti