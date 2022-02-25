Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело по обвинению 23-летнего жителя Владимира в...

Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело по обвинению 23-летнего жителя Владимира в хранении и использовании поддельного водительского удостоверения.Согласно предъявленному обвинению в апреле 2017 года молодой человек, находившийся за пределами Российской Федерации, приобрел заведомо поддельное водительское удостоверение на свое имя со своим фотографическим изображением и сроком действия до 2027 года. В ноябре 2021 года, управляя автомобилем, он был остановлен сотрудником ГИБДД, в ходе проверки выяснилось, что предъявленное водителем удостоверение является поддельным.Действия обвиняемого квалифицированы следствием как хранение в целях использования, а также использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего право управления транспортными средствами (ч.3 ст.327 УК РФ). Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью.Судебное заседание назначено на 2 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов Владимирской области.