На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 февраля лабораторно подтверждено 1363...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 февраля лабораторно подтверждено 1363 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
419 - во Владимире
207 - в Ковровском районе
164 — в Меленковском районе
137 - в Муромском районе
83 — в Суздальском районе
77 - в Юрьев-Польском районе
71 - в Кольчугинском районе
47 - в Александровском районе
36 - в Камешковском районе
34 — в Радужном
19 — в Петушинском районе
15 - в Гусь-Хрустальном районе
12 — в Собинском районе
11 — в Селивановском районе
10 — в Гороховецком районе
9 — в Вязниковском районе
7 — в Судогодском районе
5 — в Киржачском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 133 647 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).