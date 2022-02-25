На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 февраля лабораторно подтверждено 1363...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 февраля лабораторно подтверждено 1363 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.419 - во Владимире207 - в Ковровском районе164 — в Меленковском районе137 - в Муромском районе83 — в Суздальском районе77 - в Юрьев-Польском районе71 - в Кольчугинском районе47 - в Александровском районе36 - в Камешковском районе34 — в Радужном19 — в Петушинском районе15 - в Гусь-Хрустальном районе12 — в Собинском районе11 — в Селивановском районе10 — в Гороховецком районе9 — в Вязниковском районе7 — в Судогодском районе5 — в Киржачском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 133 647 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).