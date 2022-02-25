Экономист Георгий Остапкович предположил, как сложится ситуация в России после спецоперации на Украине.

Экономист Георгий Остапкович предположил, как сложится ситуацияв России после спецоперации на Украине.Георгий Остапкович дал комментарий корреспонденту "Дни.ру". Экономист объяснил, что будет происходить с экономикой в России в ближайшем будущем."Во-первых, это абсолютно форс-мажорная ситуация, связанная с тем, что сегодня обваливаются рынки, обваливается валюта, то есть биржи ведут себя в состоянии падения. Это не экономический фактор, а чисто геополитический фактор. Во время таких геополитических передвижений все биржи во всех странах реагируют именно так, как среагировали наша товарная и валютная биржа. То есть активы начинают падать. 2008 год, 2014 год – биржи отреагировали так же, только с меньшей интенсивностью. Потом это все по мере налаживания конфликтов или по мере их затухания, они восстанавливались. Сегодня, по состоянию на 17:00 24 февраля, какие-либо экономические прогнозы делать невозможно, потому что слишком огромная зона неопределенности. Ничего невозможно предсказать. Нужно подождать где-то неделю, максимум две. То есть узнать позицию мирового сообщества", – заявил эксперт.Остапкович также не смог обойти стороной вопрос санкций. По его словам, чтобы оценить ситуацию, понадобится время. Аналитикам необходимо посмотреть, как будут развиваться события дальше."Сейчас разговор санкционный лишь предварительный. Мы предполагаем, что будут санкции на банки, но какая-то конкретика выйдет не раньше конца этой недели или даже на следующей неделе. Тогда можно будет говорить о том, какой будет негативный эффект чисто экономический от этих санкций. То, что экономике нашей будет хуже, – это к гадалке ходить не надо. Но то, что не будет никакого критического обвала, даже если будут приняты все озвученные санкции, – это тоже очевидный факт", – подытожил экономист.