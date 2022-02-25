Новости Владимирской епархии: - Отметили праздник Сретения Господня в Сретенском храме Владимира....

Новости Владимирской епархии:- Отметили праздник Сретения Господня в Сретенском храме Владимира. С богатой историей и преемственностью поколений– Митрополит Тихон встретился с директорами и учителями образовательных учреждений Коврова. Педагоги рассказали о выборе Основ Православной культуры в районных и городских школах– Выставка, посвященная царской семье Романовых, открылась в Черкутино. Полувековая история на черно-белых снимках.Об этих и других событиях мы расскажем вам в итоговом выпуске Владимирской епархии. В новых храмах Владимира - в Юрьевце и в центре города на Большой Московской начато благоустройство внутреннего убранства. В обеих церквях уже устанавливают иконостасы.