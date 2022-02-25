Спецоперация на Донбассе проходит на основе имеющегося опыта.

Спецоперация на Донбассе проходит на основе имеющегосяопыта.Россия применяла похожую тактику в 2015 году в Сирии, когдаавиация ударила по нефтяному бизнесу, чтобы лишить террористов финансовойподдержки, сообщает спецкор . "В первую очередь потому, что у нее есть опыт подобных операций", – отметил эксперт.Основная задача спецопераций – ударить повоенной инфраструктуре, оберегая гражданский сектор. В 2008 году аналогичная ситуациябыла в Грузии, Россия ограничилась защитой граждан России, спасением российскихмиротворцев и возвращением Абхазии и Южной Осетии территориальную целостность.Спецкор КП отмечает, что спецоперация стала вынужденноймерой, так как "все возможные дипломатические методы решения проблем былиисчерпаны". Украина саботировала Минское соглашение, а Запад закрывал наэто глаза. Операция началась именно в это время, так как западные страны "пересекливсе красные линии", по мнению президента России.Ранее в Минобороны отреагировали на информацию о военныхракетах в Киеве. В ведомстве заявили, что Россия никаких ударов по городу ненаносила, а военная техника высокоточно бьет по военным объектам, преследуяосновную цель спецоперации – вывести из строя вооружение.Напомним, 24 февраля президент России начал военнуюспецоперацию на Донбассе с целью "прекращениягеноцида народа в Донецкой и Луганской областях". Главы ДНР и ЛНР попросили о помощи после признания Россиейсуверенитета народных республик и начала волнений из-за этого.