Утром 25 февраля, загорелся продуктовый магазин на улице Фейгина. Он расположен в жилой четырехэтажке. Так, что на место выехали внушительные силы пожарных – 6 спецмашин и 21 спасатель. К их

Утром 25 февраля, загорелся продуктовый магазин на улице Фейгина. Он расположен в жилой четырехэтажке. Так, что на место выехали внушительные силы пожарных – 6 спецмашин и 21 спасатель. К их приезду магазин заволокло дымом. В МЧС сообщили о 6 эвакуированных людях. Возгорание на одном квадратном метре быстро устранили. Судя по фото с места ЧП, загорелось