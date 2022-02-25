Боятся погибнуть в собственном жилье. Этими словами нашу съемочную группу встретили жители вот этого дома на Большой Нижегородской. Грибок, плесень и огромная влажность во всех квартирах.

Боятся погибнуть в собственном жилье. Этими словами нашу съемочную группу встретили жители вот этого дома на Большой Нижегородской. Грибок, плесень и огромная влажность во всех квартирах. Дом построили больше 100 лет назад, говорят люди. Они боятся, что строение вот-вот рухнет. Что уж говорить, в некоторых местах уже зияют огромные дыры в полу. Надежда Растяженко, старшая