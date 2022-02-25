Президент Владимир Зеленский врет, когда говорит о готовности обсуждать нейтральный статус Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД отметил, что украинский ..

Президент Владимир Зеленский врет, когда говорит о готовности обсуждать нейтральный статус Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД отметил, что украинский лидер пытался подменить выполнение Минских соглашений диалогом в рамках нормандского формата."Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности, не надо сейчас валить с больной головы на здоровую", – сказал министр.По словам Лаврова, Россия не собирается оккупировать Украину, но не признает нынешнее правительство республики демократическим.