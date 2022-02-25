Миссис Владимирская земля стала визажист из Судогды. Корону для замужних дам завоевала Марина...

Миссис Владимирская земля стала визажист из Судогды. Корону для замужних дам завоевала Марина Лукьянова. Организаторы конкурса отмечают: леди прошли серьезные испытания перед финалом, чтобы после достойно представить регион на Всероссийском смотре красавиц.Виктория Селеметова, организатор конкурса "Миссис Владимирская земля":- Мы в процессе подготовки к конкурсу... Работа профессионалов с нашими участницами.Награждение прошло в Коврове. Конкурс "Миссис Владимирская земля" состоялся в четвертый раз. В этом году в финал вышли восемь участниц из пяти городов региона. Накануне торжественного награждения прошел один из главных этапов конкурса - творческий. Победительница исполнила песню "Колыбельная". Выбраны также две вице-миссис. Три самых красивых и обаятельных, по мнению жюри, женщины нашего региона теперь смогут участвовать во Всероссийских конкурсах красоты. Первыми эмоциями после триумфа победительница Марина Лукьянова поделилась в своих соцсетях.- Ну, что, товарищи, я везу корону в Судогду! Все не зря!