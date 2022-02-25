В эти выходные во Владимире, в парке Дружба в 13-й раз пройдет лыжный марафон, посвященный памяти...

В эти выходные во Владимире, в парке "Дружба" в 13-й раз пройдет лыжный марафон, посвященный памяти имени почетного гражданина Владимира, чемпиона мира и Олимпийских игр Алексея Прокуророва. Этот марафон давно преодолел границы города и региона и стал заметным событием в спортивном календаре России.Елена Корнева, и.о. начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике:- Значимо и ценно, что с каждым годом марафон памяти Алексея Прокуророва набирает обороты. И уже сейчас, на данный момент, зарегистрировано почти 450 участников из 25 регионов нашей страны.В субботу соревнования откроются забегами юных спортсменов. На дистанции в один, пять и десять километров выйдут мальчики и девочки от 9 до 16-ти. В воскресенье мероприятие начнется километровой «гонкой малышей», затем пройдут взрослые забеги на 50, 30 и 20 километров. На самую протяженную дистанцию, которую между собой спортсмены называют "королевской", в этот год подано 170 заявок. Это рекордное количество, заявляют организаторы марафона. Ждут в гости четырехкратного олимпийского чемпиона лыжных гонок Николая Зимятова, который на зимней олимпиаде 1980-го года взял золото на дистанциях 30 и 50 километров. На данный момент электронная запись закрыта, но зарегистрироваться можно будет и на месте, в день соревнований с 8:30.Владимир Малашенков, тренер Алексея Прокуророва:- Приятно и то, что, несмотря на трудные пандемические условия, люди тренируются, двигаются. Любят лыжный спорт, любят лыжные гонки. И поэтому нам очень приятно. И мы с большим удовольствием, с теплотой, с душой принимаем эти соревнования.