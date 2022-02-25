В субботу сплошные проверки водителей пройдут в Камешковском районе.

Сотрудниками УГИБДД УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из территориальных органов внутренних дел на районном уровне продолжают проводить мероприятия, направленные на выявление фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии и иных нарушений, допускаемых водителями. В субботу, 26 февраля, сплошные проверки водителей пройдут в Камешковском районе.Госавтоинспекция призывает автолюбителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.Жители и гости района в случае выявления правонарушений водителями транспортных средств могут сообщить информацию в дежурную группу УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону 8 (4922) 54-16-65 или в дежурную часть ОМВД России по Камешковскому району по телефону 8 (49248) 2-27-43.Напоминаем!Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения является одним и видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения и способных повлечь тяжкие последствия!