Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Ее поручено провести за 90 дней. Также украинский лидер был вынужден констатировать отсутствие реальной ..

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Ее поручено провести за 90 дней.Также украинский лидер был вынужден констатировать отсутствие реальной помощи со стороны тех государств, которые ранее намекали на возможность содействия. "Запад только говорит о поддержке, но конкретной помощи нет", – констатировал Владимир Зеленский.Политик опроверг слухи о том, что он покинул страну. Президент Украины подчеркнул, что находится в Киеве и готов сесть за стол переговоров с Москвой, чтобы обсудить нейтральный статус страны.