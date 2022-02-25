Утрам 25 февраля Национальный банк Украины принял решение о запрете на валютные операции с российскими и белорусскими рублями в стране. О том, какие последствия для украинского населения ..

Утрам 25 февраля Национальный банк Украины принял решение о запрете на валютные операции с российскими и белорусскими рублями в стране. О том, какие последствия для украинского населения будет нести в себе эта мера, покажет время.