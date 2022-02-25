Утрам 25 февраля Национальный банк Украины принял решение о запрете на валютные операции с российскими и белорусскими рублями в стране. О том, какие последствия для украинского населения ..
<a href="https://33live.ru/novosti/25-02-2022-nacbank-ukrainy-zapretil-operacii-s-rossijskimi-i-belorusskimi-rublyami.html" target="_blank">Нацбанк Украины запретил операции с российскими и белорусскими рублями</a> - Утрам 25 февраля Национальный банк Украины принял решение о запрете на валютные операции с российскими и белорусскими рублями в стране. О том, какие последствия для украинского населения ..
[url=https://33live.ru/novosti/25-02-2022-nacbank-ukrainy-zapretil-operacii-s-rossijskimi-i-belorusskimi-rublyami.html]Нацбанк Украины запретил операции с российскими и белорусскими рублями[/url] - Утрам 25 февраля Национальный банк Украины принял решение о запрете на валютные операции с российскими и белорусскими рублями в стране. О том, какие последствия для украинского населения ..