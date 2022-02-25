30-летнюю жительницу города Владимира обвинили в хищении чужого имущества вверенного виновному с...

30-летнюю жительницу города Владимира обвинили в хищении чужого имущества вверенного виновному с использованием своего служебного положения.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, с 1 сентября по 21 октября 2021 года, являясь начальником отделения почтовой связи «Сновицы-601280», используя свое служебное положение, подсудимая совершила присвоение денежных средств, принадлежащих ФГУП «Почта России», на общую сумму более 156 тыс. рублей.Свое поведение обвиняемая объяснила тяжелым материальным положением.Вину по предъявленному обвинению подсудимая признала в полном объеме, причиненный потерпевшей ущерб в настоящее время возместила частично. Уголовное дело по существу будет рассмотрено Суздальским районным судом.Фото: https://stock.adobe.com/ru/