По мнению экспертов, ждать завершения спецоперации России на Украине в поддержку ДНР и ЛНР осталось недолго.

По мнению экспертов, ждать завершения спецоперации России на Украине в поддержку ДНР и ЛНР осталось недолго.Аналитики полагают, что это может случиться запять дней. Президент Центра стратегический коммуникаций Дмитрий Абзалов заявил, что, исходя из текущей ситуации, могут быть освобождены Восток, Центр и Юг Украины.Он сказал, что, вероятно, будетсформирован и коридор до Приднестровья. Затем возможен диалог о признании республик и об изменившихся границах Незалежной.Абзалов обратил внимание на то, что важно будет решить вопрос и осохранении экономической активности. Сейчас же есть заметное продвижение вДонбассе и в районе Харькова, отметил директорЦентра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ ВасилийКашин.Минобороны сообщило, что все поставленные на 24 февраля задачи России выполнены. В частности, удалось выйти к Херсону, что позволило освободить Северо-Крымский канал и наполуостров. Кроме того, ранее Министерство обороны России сообщало и о других потерях ВСУ Украины.Напомним, Запад пригрозил России жесткими санкциями из-за спецоперации на Украине. Часть ограничений уже введены.