С 24 на 25 февраля Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением. Он фактически согласился со своим поражением и высказался о готовности вести диалог с Россией о нейтральном статусе.

С 24 на 25 февраля Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением. Он фактически согласился со своим поражением и высказался о готовности вести диалог с Россией онейтральном статусе.Глава Украины констатировал, что в первый день спецоперации скончались 137 человек, ранены 316. При этом Владимир Зеленский умолчал о том, что российские войска почти полностью разрушилипротивовоздушную оборону Украины, уничтожили практически все военныеаэродромы, нарушили военные коммуникации и захватили большие территории на востоке и севере страны.Президент Незалежной отметил, что в Киев уже зашли диверсионные группы. Владимир Зеленский дал понять, что переживает за свою семью. Украинский лидер признал, что его страна осталась одна: за Украину воевать никто не желает, и в НАТО их принимать не хотят.Владимир Зеленский фактически капитулировал, заявив, что готов вести переговоры о нейтральном статусеУкраины. Бесполетную зону над Украиной НАТО организовывать не стало. При этом Запад выразил сильную озабоченность, пригрозив разрушительными санкциями России.Президент Украины осознал, что его везде подвели. Поэтому он решил договориться с российским коллегой Владимиром Путиным напрямую, без западных кураторов. Однако и в этом случае Владимир Зеленский понимает, что у него есть "засада"."Но какие гарантии нам дадут? И кто нам даст такиегарантии?", — спросил политик, подразумевая подписаниедоговора о нейтралитете Украины. Россия вряд ли пойдетна остановку наступления, чтобы подписать документы,которые украинская сторона, скорее всего, не собирается в будущем выполнять. Владимиру Зеленскому Кремль не доверяет, и он это осознает.