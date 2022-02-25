Записаться можно позвонив по номерам: (4922) 32-71-25, 32-39-43.

Новый прокурор Владимирской области Владислав Малкин 2 марта встретится с обманутыми дольщиками. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Встреча пройдёт в здании прокуратуры на Октябрьском проспекте. Если у жителей нет возможности присутствовать лично, то Владислав Александрович готов выслушать их в режиме видеоконференцсвязи из прокуратур городов и районов.Записаться можно позвонив по номерам: (4922) 32-71-25, 32-39-43.Напомним, что на днях недавно назначенного руководителя сотрудникам ведомства.