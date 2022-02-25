Она награждена благодарностью администрации региона за многолетний плодотворный труд.

Ольга Ильина назначена главным внештатным педиатром департамента здравоохранения Владимирской области. Врач-педиатр работает заведующей детской поликлиникой горбольницы №2 во Владимире.Ольга Алексеевна в 2002 году окончила Ивановскую медакадемию по специальности «Педиатрия», а также ординатуру. Она работает во владимирской медицине уже 20 лет.«С 2003 года – врач-педиатр ОКБ. С 2016 – замначальника отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения. С 2018 года – начальник», - пояснили в ведомстве.Медик награждена благодарностью администрации региона за многолетний плодотворный труд.