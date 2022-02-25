Злоумышленник в сопровождении двух девушек подошел к группе молодых людей и произвел выстрел в воздух из предмета, схожего с пистолетом...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в хулиганстве со стрельбой в общественном месте в центре столицы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что неизвестные, находясь на Тверской улице, разрисовывали краской стену здания одного из учреждений культуры. Прибывший к месту происшествия сотрудник охраны здания потребовал прекратить противоправные действия. В это время подошел злоумышленник в сопровождении двух девушек и произвел выстрел в воздух из предмета, схожего с пистолетом. После этого компания молодых людей скрылась.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Вадковском переулке. Им оказался 24-летний житель Подмосковья. Предмет, из которого он стрелял, изъят и направлен на исследование.По данному факту следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление других правонарушителей, а также выяснение всех обстоятельств произошедшего.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60