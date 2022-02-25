Злоумышленник в сопровождении двух девушек подошел к группе молодых людей и произвел выстрел в воздух из предмета, схожего с пистолетом...
«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в хулиганстве со стрельбой в общественном месте в центре столицы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Предварительно установлено, что неизвестные, находясь на Тверской улице, разрисовывали краской стену здания одного из учреждений культуры. Прибывший к месту происшествия сотрудник охраны здания потребовал прекратить противоправные действия. В это время подошел злоумышленник в сопровождении двух девушек и произвел выстрел в воздух из предмета, схожего с пистолетом. После этого компания молодых людей скрылась.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Вадковском переулке. Им оказался 24-летний житель Подмосковья. Предмет, из которого он стрелял, изъят и направлен на исследование.
По данному факту следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление других правонарушителей, а также выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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