Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к нации.

Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к нации.Сегодня советник офиса президента Украины выступил с заявлением, что Киев готов к переговорам с Москвой о нейтральном статусе, а также назвал условие, при выполнении которого правительство страны согласно пойти на этот шаг. Он заявил, что Россия должна гарантировать безопасность.Позже глава Незалежной выступил с очередным обращением к народу, в котором уже сам заговорил о необходимости диалога между ним и Владимиром Путиным. По словам Зеленского, ситуация на Украине обострилась, из-за чего страдают люди, а это значит, что главам стран необходимо поговорить."Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", – сказал президент Незалежной в своем обращении.Стоит отметить, что Зеленский к нации минувшей ночью. В своей речи он затронул тему поддержки Украины со стороны Запада и пришел к выводу, что в этой ситуации страна осталась одна, да еще и без перспектив вступить в НАТО.Ранее о готовности украинской стороны к переговорам высказался пресс-секретарь Путина. Дмитрий Песков, проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что это шаг