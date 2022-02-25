На очередном заседании депутаты ЗакСобрания пообщались с исполняющим обязанности директора облздрава Артёмом Осиповым. Причина – несвоевременное лекарственное обеспечение льготников в

На очередном заседании депутаты ЗакСобрания пообщались с исполняющим обязанности директора облздрава Артёмом Осиповым. Причина – несвоевременное лекарственное обеспечение льготников в регионе. Ситуация не новая, особенно обострилась в начале прошлого года. Кстати, ещё при прежнем руководстве депздрава. В этом году уже новых чиновников от медицины парламентарии вызывают на ковёр. Сергей Казаков, депутат ЗакСобрания области Сколько у