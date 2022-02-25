Кроме победительницы, жюри выбрало двух вице-миссис. Три самых обаятельных жительницы Владимирской области примут участие в национальном финале.
Победительницей конкурса «Миссис Владимирская земля» стала визажист из Судогды Марина Лукьянова. Теперь красавица представит 33-ий регион на Всероссийском смотре.
«Везу корону в Судогду! Все не зря!», - написала она в соцсетях.
Награждение состоялось в Коврове. Мероприятие проходило в четвёртый раз. В финал вышли восемь девушек из пяти городов.
Кроме победительницы, жюри выбрало двух вице-миссис. Три самых обаятельных жительницы Владимирской области отправятся на национальный финал.