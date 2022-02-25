При проведении обысков по местам жительства подозреваемых полицейскими были обнаружены и изъяты свертки с наркотическим средством, а также весы, магниты, изолента и упаковочный материал...

«Оперативниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо молодых людей по подозрению в сбыте наркотических средств на территории округа.В рамках реализации оперативной информации сотрудниками полиции в 11 микрорайоне Зеленограда были задержаны двое местных жителей 22 и 23 лет. При личном досмотре у подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств было изъято 55 свертков с неизвестным веществом внутри. В ходе осмотра подъездов одного из корпусов 11 микрорайона было найдено и изъято еще 10 свертков – "закладок" с неизвестным содержимым. Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон.При проведении обысков по местам жительства "закладчиков" сотрудниками полиции был обнаружен и изъят еще 91 сверток, общей массой более 96 граммов, с аналогичным наркотическим средством, а также весы, магниты, изолента и упаковочный материал. Кроме того, оперативники изъяли сотовые телефоны, предположительно использовавшиеся для организации работы каналов сбыта, и банковские карты.В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленного на установление остальных участников группы, в Зеленограде были задержаны еще двое молодых людей: 22-летний местный житель, при попытке сбыта наркотика в виде закладки, а также 24-летний житель Московской области.При проведении обысков по местам жительства подозреваемых выявлено, что один из них ранее приобрел амфетамин, массой 0,42 грамма, и более 64 граммов мефедрона с целью дальнейшего сбыта на территории Зеленоградского округа через систему тайников, второй – хранил по месту жительства четыре пакета с метилэфедроном массой 3,66 грамма. Кроме того, сотрудники ОНК изъяли компьютерную технику, с помощью которой выяснили, что один из соучастников успел приобрести для магазина очередную крупную партию мефедрона. Более килограмма наркотиков было обнаружено и изъято из тайника в лесу в Солнечногорском районе Подмосковья.Следствием УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 4, 5 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" и частью 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление".Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31