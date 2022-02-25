Этот дом на Большой Нижегородской недалеко от Князь-Владимирского кладбища построили еще в конце 18 века. Сейчас жители называют его «призраком». Здание просто не замечают коммунальные

Этот дом на Большой Нижегородской недалеко от Князь-Владимирского кладбища построили еще в конце 18 века. Сейчас жители называют его «призраком». Здание просто не замечают коммунальные службы, жалуются жители. Людей мучают постоянные протечки кровли. Алексей Жижин живет на третьем этаже, его квартира оказалась в эпицентре потопов. На кухне – пожелтевшие обои, – менять их просто нет