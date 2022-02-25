По указу российского президента Владимира Путина продолжается проведение специальной военной операции по освобождению ЛНР и ДНР.

По указу российского президента Владимира Путина продолжается проведение специальной военной операции по освобождению ЛНР и ДНР.ДНР и ЛНР при поддержке России продолжают контрнаступление на ВСУ. На Волновахском направлении бойцы ДНР успешно продвинулась еще на один километр вглубь территории Донбасса. Бойцы ЛНР в Степовом населенном пункте прошли до девяти километров. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.По его словам, многие украинские военные не вступают в бой и добровольно переходят на сторону мира. Именно к этому их призывал российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к нации. Так, сложили оружие более 150 солдат ВСУ. Им Донбасс обещает мир и свободу. Вскоре эти люди вернутся к своим семьям.По данным Минобороны России, в районе острова Змеиный на сторону мира перешли 82 украинских солдата. Им предложили оформить подписку об отказе от участия в боевых действиях. Скоро они так же воссоединятся со своими родными.Помимо этого еще 11 солдат 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе Николаевска. Морпехи 36-й отдельной бригады ВСУ попросили предоставить им коридор для выхода на территорию республики. Ранее об этом информировали в Минобороны России.В ходе спецоперации российские войска вывели из строя 118 украинских военных объектов, в том числе 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 ЗРК ПВО С-300 и "Оса", 36 РЛС. Сбито пять самолетов, один вертолет, пять БПЛА.Также были уничтожены 18 танков и других боевых бронированных машин, семь РСЗО, 41 военная машина и пять катеров. Накануне бойцы ВДВ России взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС.