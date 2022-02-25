По результатам 2021 года сложился существенный профицит, связанный с перевыполнением прогнозов по налогу на прибыль организаций.

Врио губернатора Александр Авдеев внёс в Законодательное Собрание Владимирской области проект изменений в бюджет. Он предлагает увеличить расходы на 8,65 млрд рублей.«По результатам 2021 года сложился существенный профицит, связанный с перевыполнением прогнозов по налогу на прибыль организаций. Считаю, что эти средства надо потраттиь на решение задач в самых важных сферах жизни», − подчеркнул глава региона.Часть денег пойдёт на выполнение «майских» указов президента, а также на инфраструктуру, поддержку бизнеса и соцсферу.В разбивке по отраслям средства будут распределены так:− ЖКХ и переселение граждан из аварийного жилья − 2, 257 млн рублей;− образование − 1, 295 млн рублей;− транспорт и дороги − 1, 213 млн рублей;− здравоохранение − 1, 182 млн рублей;− культура − 400 млн рублей;− сельское хозяйство − 240 млн рублей;− лесное хозяйство − 100 млн рублей;− спорт − 92 млн рублей;− соцзащита − 200 млн рублей;− охрана окружающей среды − 131 млн рублей;− поддержка предпринимательства − 67 млн рублей.Напомним, что 1,1 млрд рублей выделят на зарплат бюджетников. Ещё 238 млн направят на повышение социальных выплат и пособий.