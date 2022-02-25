Председатель президиума Общероссийской организации Офицеры России, Герой России генерал-майор Сергей Липовой обратился к украинским военнослужащим с призывом сложить оружие.

Председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой обратился к украинским военнослужащим с призывом сложить оружие."Не стоит защищать подлецов у власти, которые на ваших смертях будут лишь подсчитывать свои убытки и прибыли, которые посылали в бой против ваших же соотечественников", – заявил он.По словам Липового, украинским властям безразлична собственная армия, а также родные и близкие тех, кто в ней служит. Он призвал солдат ВСУ сложить оружие и вернуться домой."Россия несет мир", – подчеркнул он.